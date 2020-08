Unser Oberaargau auf Instagram – Der Mann der tausend Bilder Als Naturfotograf reist Pierre Bürki viel. In diesem Jahr ist er zwangsläufig vermehrt in der Region unterwegs – Abwechslung findet er aber auch hier. Julian Perrenoud

Um gestochen scharfe Vogelbilder zu erhalten, scheut Pierre Bürki in der freien Natur keinen Aufwand. Fotos: Pierre Bürki

Als kleines Kind war Pierre Bürki gerne in der Natur unterwegs. Besonders interessierte ihn schon damals die Vogelwelt. Im Jahr 1954 geboren, wuchs er als eines von fünf Kindern auf dem Bauernhof auf – in einem 500-Seelen-Dorf in der Ajoie, nahe der französischen Grenze. Im Hauptort Pruntrut besuchte Pierre Bürki das Gymnasium, als Student kaufte er sich seine erste Kamera.