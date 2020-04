Treffen mit Philip Tarr – Der Medizinprofessor an der Pauke Philip Tarr, Co-Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Baselland, arbeitet auch mit Komplementärmedizinern zusammen. Sein zweites Leben spielt im Orchester. Martina Frei

«Man muss genau hinhören.» Philip Tarr im Hörsaal des Baselbieter Bruderholzspitals. © Foto: Dominik Plüss

Manche Menschen reden gerne. Philip Tarr hört zuerst zu. Und erst dann spricht der Medizinprofessor – selbst mit denen, die für manche seiner Kollegen ein rotes Tuch sind. «Homöopathische und anthroposophische Ärztinnen und Ärzte haben jahrzehntelange Erfahrung darin, Antibiotika sparsam einzusetzen. Wenn ich wissen will, wie man das macht, frage ich doch am besten sie», sagt der 51-jährige Infektiologe, der regelmässig mit Komplementärmedizinern zusammenarbeitet und sogar Fachartikel mit ihnen gemeinsam verfasst – ein Novum.

In den Artikeln geht Tarr Fragen nach, die für Haus- und Kinderärzte wichtig sind, zum Beispiel: Braucht es bei einer Halsangina mit Streptokokken-Bakterien wirklich immer ein Antibiotikum, wie dies jahrzehntelang gelehrt wurde? Nein, befanden Tarr und seine Co-Autoren – darunter gestandene Infektiologinnen und Infektiologen. Sie hatten keinen wissenschaftlichen Beweis gefunden, dass Antibiotika bei dieser Erkrankung einen generellen Vorteil bringen, auch wenn sie im Einzelfall sehr wohl helfen können.

Fieber nicht senken

Immer öfter wirken diese wertvollen Medikamente nicht mehr, weil die Bakterien resistent geworden sind. Deshalb macht Tarr sich stark für ihren besonnenen Einsatz. «Werden wir wieder an Infektionen sterben?» lautet der beunruhigende Titel eines Vortrags, den er schon mehrfach vor Ärzten gehalten hat.

Tarrs Fachartikel heben sich ab vom üblichen Duktus: leicht lesbar, in kleine Portionen gegliedert und oft mit Vorschlägen, die noch vor einem Jahrzehnt in einer medizinischen Fachzeitschrift undenkbar waren. So plädiert er etwa bei unkomplizierten Erkältungen dafür, auf fiebersenkende Medikamente zu verzichten, weil sie «die Immunreaktion nachweislich unterdrücken können». Auch da stützen sich Tarr und seine Co-Autoren auf wissenschaftliche Studien.

«Solche Menschen bringen die Diskussion weiter.» Pietro Vernazza, Chefarzt Infektiologie, Kantonsspital St. Gallen

«Philip Tarr hat oft etwas umstrittene Ansichten, nicht immer mainstream. Mir gefällt das, solche Menschen bringen die Diskussion weiter», sagt Pietro Vernazza, Chefarzt der Klinik für Infektiologie/Spitalhygiene am Kantonsspital St. Gallen, über den Kollegen, der seine Ausbildung unter anderem an der US-Eliteuniversität Harvard gemacht hat. Die HIV-Forschung gehört ebenso zu Tarrs Leben wie – in der aktuellen Situation – der wöchentliche Dialog mit Ärzten, die per Chat Fragen stellen und von ihm das Neuste zu Covid-19 erfahren.

Auf seinem Weg durchs Bruderholzspital öffnet der gross gewachsene, feingliedrige Infektiologe erstaunlich geschickt sämtliche Türen mit dem Ellbogen oder den Füssen, ohne je eine Türklinke mit der Hand anzufassen – eine Vorsichtsmassnahme wegen Sars-CoV-2.

Patienten dürfen aufs Handy anrufen

Als er bei der Krankenvisite einen betagten Patienten nach Hause verabschiedet, schreibt er ihm seine Handynummer auf: «Wenn Sie nach der Entlassung noch eine Frage haben, können Sie mich jederzeit anrufen.» Er mache das immer, sagt Tarr. Was die Medizin betreffe, sei er «etwas altmodisch». Er lasse sich vor allem vom Gespräch mit dem Kranken leiten und weniger von Blutwerten.

Was Tarr immer wieder erstaunt: «Dass aus geistiger Beschränktheit des Blickwinkels nicht erkannt wird, dass eine produktive und intellektuell stimulierende Zusammenarbeit zwischen ganz verschiedenen Disziplinen und Berufsgruppen möglich ist.» Er praktiziert das seit Jahren. Zusammen mit Soziologen ergründet er beispielsweise in einem Nationalen Forschungsprogramm, weshalb Eltern zögern, ihre Kinder impfen zu lassen. Auch da hören er und seine Kollegen genau hin, befragen Eltern und Mediziner aus beiden Lagern.

Das Dogma bei Impfungen

«Man muss das Dogma fallen lassen, dass die Impfskeptiker immer unrecht und die Impfbefürworter immer recht haben», findet der Infektiologe, der selber keine Zweifel hegt, dass Impfungen sinnvoll sind. Aber: Eltern sollten mit ihren Ärzt*innen darüber diskutieren dürfen. «Überall in der Medizin geht der Trend in Richtung «personalisierte Medizin» und «gemeinsame Entscheidungsfindung» mit dem Patienten – und ausgerechnet wenn es ums Impfen unserer Kinder geht, soll keine Diskussion möglich sein. Das passt nicht zusammen.»

Mit seinem unkonventionellen Ansatz baut Tarr Brücken. Vor rund zwei Jahren hielt er an einem Symposium zum Thema Impfskepsis einen Vortrag. «Man konnte die Spannung förmlich greifen», erinnert sich einer seiner Kollegen. «Wohl alle im Raum fragten sich: «Warum sollen wir diesen Homöopathen und Anthroposophen zuhören?» Aber dann erklärte Tarr, dass etwa 25 bis 50 Prozent der Schweizer auch die Komplementärmedizin nutzen. Dass die Komplementärmediziner ausgebildete Ärzte sind. Dass wir keine Fortschritte erzielen, wenn wir nicht neugierig sind und zuhören – und da wich die Spannung im Raum einer angeregten Diskussion.

Sein zweites Leben

Warum kann dieser Arzt so gut zuhören? Vielleicht, weil er noch ein zweites Leben als Barockschlagzeuger und freischaffender Pauker führt. «Man muss genau hinhören», sagt Tarr und unterstreicht mit den Händen, was er meint, «wie die Trompeter atmen». Der Atemzug kommt immer ganz kurz vor dem Ton. Das Zusammenspiel sei enorm wichtig.

Eigentlich hätte er Berufsmusiker werden wollen, doch sein Vater – der im März verstorbene, bekannte Trompeter Edward Tarr – riet zu Medizin oder Jura. Der Sohn tat das eine und liess das andere nicht: Ab dem Alter von neun Jahren spielte er im Ensemble seines Vaters, liess sich später beim langjährigen Solopauker des Zürcher Tonhalle-Orchesters ausbilden und spezialisierte sich auf die «Spiel- und Verzierkunst, mit der die virtuosen Pauker zur Barockzeit ihre Zuhörer in Bann hielten». Rund 30 CD-Aufnahmen zeugen davon.

«Philip macht nicht immer das, was in der Partitur steht, sondern was er wichtig findet. Und oft gibt das dann etwas sehr Spezielles.» Arthur Schoonderwoerd, Hammerklavierspieler und Professor an der Hochschule für Alte Musik in Barcelona

Seit 2005 ist Philip Tarr Gastdozent für Barockpauken an der Hochschule für Alte Musik in Basel. «Er «tanzt» beim Spielen, aber er merkt es nicht. Die Musik fliesst in seinen Adern. Es ist für uns alle eine Freude, mit ihm zu arbeiten», sagt der berühmte Organist, Cembalist und Experte für Alte Musik Andrea Marcon, Professor an der Hochschule für Alte Musik in Basel. Tarr ist der Schlagzeuger des La-Cetra-Barockorchesters Basel, das Marcon leitet. «Atemberaubend» und «schwungvoll im Dialog» lobte ein Kritiker sein Paukenspiel.

Diese Begeisterung für die Musik ist auch im Gespräch zu spüren. Wenn Tarr von den Pauken spricht, fangen seine Hände an zu tanzen, er strahlt. «Er ist so glücklich, wenn er spielt», sagt Arthur Schoonderwoerd, renommierter Hammerklavierspieler und Professor an der Hochschule für Alte Musik in Barcelona. «Philip macht nicht immer das, was in der Partitur steht, sondern was er wichtig findet. Und oft gibt das dann etwas sehr Spezielles.»

* Das Gespräch fand kurz vor der Corona-Krise statt.