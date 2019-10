Der Sinneswandel des Kari Jalonen

Im September hat Kari Jalonen seine vierte Saison als Trainer des SC Bern in Angriff genommen. Das bedeutet in Bern Rekord – zumindest seit Marc Lüthi 1998 an die Schalthebel gerückt ist. In der Ära des Geschäftsführers war zuvor kein Trainer länger als drei Jahre lang im Amt geblieben.