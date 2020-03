Mediensprecher geht in Pension – Der spezielle Abgang des Franz Märki In seinem hektischen Umfeld galt er als Gelassenheit in Person. Nun geht der langjährige Feuerwehr- und Polizeisprecher Franz Märki in den vorzeitigen Ruhestand. Sein Abschied steht wegen des Coronavirus unter besonderen Vorzeichen. Michael Bucher

Posieren an einem denkwürdigen Einsatzort: 1999 und 2005 war Franz Märki bei den Überschwemmungen in der Matte besonders gefordert. Foto: Raphael Moser

Es sind spezielle Tage für Franz Märki. Der langjährige Mediensprecher der Berufsfeuerwehr der Stadt Bern hat kommenden Dienstag seinen letzten Arbeitstag. Danach zieht er sich in den vorzeitigen Ruhestand zurück. Vor vier Tagen hatte er seinen letzten Pikett-Mediendienst. Und prompt brannte es. Bei einem Wohnungsbrand in Bümpliz musste eine Frau kurzzeitig hospitalisiert werden. Auch ein Hund brauchte Betreuung. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. So steht es in der Medienmitteilung von Schutz und Rettung Bern, der neuen gemeinsamen Organisation von Feuerwehr und Sanitätspolizei. Gezeichnet ist sie von Franz Märki. Es ist sein letztes Communiqué.