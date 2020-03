Alpenpanorama in Langenthal – Der Thunersee im Oberaargau Landschaftsmaler Ulrich Flückiger hat ein neues Werk geschaffen. Das vier Meter lange Gemälde hängt im Coop-Restaurant Tell. Beatrice Beyeler

Geschützt: Das Alpenpanorama ist noch mit Zellophan eingepackt – das war eigentlich eine Vorsichtsmassnahme für die Fasnacht. Foto: Beat Mathys

Wer die Aussicht auf den Thunersee geniessen will, muss derzeit nicht unbedingt ins Berner Oberland fahren. Es reicht ein Abstecher ins Coop-Restaurant Tell in Langenthal. Direkt beim Eingang hängt ein vier Meter langes Alpenpanorama: Der Thunersee zeigt sich darauf von seiner besten Seite, azurblau liegt er da und reflektiert die tief stehende Sonne. Die Alpen im Hintergrund sind leicht gezuckert.