Kopf der Woche – Der Verantwortung bewusst Die Oberländerinnen und Oberländer halten sich in der überwältigenden Mehrheit an die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit. Samuel Günter

Trotz schönem Wetter sind kaum Menschen an der Interlakner Höhematte anzutreffen. Foto: Nathalie Günter

Am letzten Wochenende machte diese Zeitung die Probe aufs Exempel und besuchte bei schönstem Wetter beliebte Plätze im Oberland. Und wir trafen an diesen Hotspots nur wenige Menschen an, und diese hielten sich klar an die Weisungen des Bundesamtes für Gesundheit – Daniel Koch hätte seine Freude dran gehabt. Offensichtlich ist sich die überwältigende Mehrheit der Oberländerinnen und Oberländer ihrer Verantwortung bewusst. Dafür – und in der Hoffnung, dass dies auch über das Osterwochenende anhält – küren wir die verantwortungsbewussten Bürger zum Kopf der Woche.