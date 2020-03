Unihockey – Der vierfache Dudovic Wiler-Ersigen liegt im Playoff-Viertelfinal gegen Chur auf Kurs. Die ersten zwei Partien endeten 10:3 und 10:2. Stephan Dietrich

Michal Dudovic (Mitte) glänzt im ersten Spiel gegen Chur als vierfacher Torschütze. Daniel Teuscher

Michal Dudovic startet durch. Er wird für den SV Wiler-Ersigen immer wichtiger. Bereits im zarten Alter von 17 Jahren kam der Slowake in die Schweiz. Er hatte zuvor an einer Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam gemacht und war heiss umworben. In der NLA-Equipe Wilers spielt der 21-Jährige jetzt seine dritte Saison. An der Seite von Joonas Pylsy und Krister Savonen kann sich Dudovic grossartig entfalten. Die Weltklasse-Finnen brillieren mit Zuspielen, der Slowake vollstreckt. Er hat einen wuchtigen Schuss und findet immer wieder die Lücken bei den gegnerischen Torhütern. Zum Playoff-Auftakt zeichnete sich Dudovic als vierfacher Torschütze aus. Er ist damit der erste Held der NLA-Playoffs.

Wiler-Ersigen liegt nach den ersten beiden Viertelfinalpartien gegen Chur voll im Fahrplan. Die Unteremmentaler gewannen 10:3 und 10:2. Die Ausgangslage bestätigt sich, die Bündner sind nicht konkurrenzfähig, vorausgesetzt, Wiler erledigt seinen Job konzentriert. Es wäre keine Überraschung, wenn die Serie schon bald beendet wäre. Wiler nicht auf direktestem Weg in den Halbfinal einziehen würde.

Sieben Tore in einem Drittel

Das Team von Trainer Thomas Berger ist aber gewarnt. Am Samstag bekundete Wiler etliche Probleme. Die Unteremmentaler konnten sich zwei Drittel lang nicht wie gewohnt entfalten. Nach 40 Minuten stand die Partie deshalb 3:3 unentschieden. Im letzten Abschnitt war das Duell dann aber rasch entschieden. Innerhalb von knapp 6 Minuten traf das Heimteam viermal, bis zum Schluss reichte es zum standesgemässen 10:3-Sieg.

Für die Partie in Kirchberg waren etwas überraschend Zuschauer zugelassen. «Wir haben uns mit den Behörden abgesprochen», erklärt Wiler-Präsident Reto Luginbühl. «Die Vorgaben setzten wir um.» Das heisst, alle Zuschauer wurden am Eingang registriert. Der Aufmarsch war allerdings spärlich, nur 346 Zuschauer wollten die Playoff-Partie sehen. Es ist anzunehmen, dass nicht wenige Unihockeyfans mit einem Geisterspiel rechneten und den Matchbesuch somit gar nicht erst in Betracht zogen.