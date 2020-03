Fleckviehzüchter in Thun – Der Vorstand wird redimensioniert Die Delegierten des Bernischen Fleckviehzuchtverbandes haben in der Expo eine Verkleinerung des Vorstandes und neue Statuten beschlossen. Markus Riedel

Diese Züchter wurden für die herausragende Leistung ihrer Kühe geehrt (v.l.): Hansruedi Allenbach, Simon Urfer, Bernhard Gertsch, Eliane Pfister, die Ehefrau von Züchter Kurt Pfister, und Werner Hofer, der die Betriebsgemeinschaft (BG) Mättenberg vertrat. Foto: Andreas Tschopp

Präsident Stefan Schumacher (Rüschegg Gambach) freute sich, «trotz Virus in einen gut gefüllten Saal schauen zu können» im Restaurant Alte Reithalle der Thun-Expo. Dort fanden sich 273 Delegierte ein zur 114. Versammlung des Bernischen Fleckviehzuchtverbandes (BFZV) – etwas weniger als üblich. Schumacher verlas denn auch etliche Entschuldigungen, darunter von drei der heute noch 305 Viehzuchtvereine (VZV), die dem BFZV angehören. Abgenommen hat ebenso die Zahl der Züchter im Verband auf 4344 sowie der Stiere (746) und weiblichen Tiere (89’511), welche im Herdenbuch verzeichnet sind.

In seiner Eröffnungsrede hob der BFZV-Präsident die positive Entwicklung der Nutzviehpreise hervor. Zudem betonte er, dass die mit der Angst vor dem Coronavirus verbundenen Hamsterkäufe eine Chance seien für Nahrungsmittelproduzenten, den Wert ihrer Produkte wieder mal in Erinnerung zu rufen bei den Konsumenten. Es gelte daher nicht die Faust im Sack zu machen, sondern seine Anliegen aufzuzeigen als Tierhalter und Landwirte. «Wir müssen zusammenstehen und an das glauben, was wir machen», lautete Schumachers Appell an die Versammelten, den der seit einem Jahr amtierende Kantonalpräsident im Hinblick auf anstehende politische Herausforderungen aussprach.

Neue Experten gewählt

Als Haupttraktandum wurde der Versammlung eine sanfte Verkleinerung des Vorstandes beantragt. Je einen Vertreter darin stellen die acht Unterverbände, die beiden grössten (das Emmental und die Verbandsgenossenschaft für Simmentaler Alpfleckviehzucht VSA für das Oberland) künftig nur noch zwei statt wie bisher drei Vertreter. Diese kleine Reorganisation wurde mit wenigen Enthaltungen gutgeheissen. Sie werde erst umgesetzt, wenn Vertreter der betroffenen Region in den Austritt kommen, erklärte der Präsident. Im Vorstand bestätigt wurden Jürg Küng (Tägertschi) erstmals sowie Hans Gerber (Schangnau) und Bernhard Kunz (Zauggenried) zum zweiten Mal für vier Amtsjahre. Gutgeheissen wurden auch die überarbeiteten Statuten. Ulrich Fahrni (Rumisberg) und Michael Teuscher (Lütschental) wurden als neue Experten gewählt an den Viehschauen, die nächstens beginnen sollen. Über deren Durchführung hätten die örtlichen VZV zu entscheiden, meinte Schumacher. Der BFZV-Präsident geht aber davon aus, dass die BEA als Jahreshöhepunkt stattfinden wird.

Datenklau gab zu reden

Zu reden gab an der Versammlung weiter noch die «unbefugte Datenbeschaffung» auf www.swissherdbook.ch. Der Vorfall sei aufgearbeitet, und Sicherheitsmassnahmen würden umgesetzt, erklärte Markus Gerber. Der Präsident der Verwaltung betonte, dass der Betrieb, von wo aus der Zugriff erfolgte, für zwei Jahre gesperrt und die involvierte Person verwarnt wurde. «Der Mitarbeiter ist nicht mehr tragbar», meinte jedoch ein Votant, der schonungslose Aufklärung forderte an der bevorstehenden DV der Genossenschaft, die die Datenbank führt. Auch die traktandierte Statutenrevision dürfte zu reden geben, wird doch aus dem Kanton Bern ein Gegenantrag gestellt, der vom BFZV-Vorstand unterstützt wird.