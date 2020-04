Thun vor 100 Jahren – «Der zukunftsreichste Zweig der Fliegerei» 1920 waren Wasserflugzeuge stark im Aufwind. Auch Thun sollte seine eigene Wasserflugstation erhalten. Doch so weit kam es schliesslich nicht. Manuel Berger

Thun als Station eines schweizerischen Wasserflugnetzes – diese Pläne sollten auch nach 1920 Zukunftsträume bleiben. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

«Thun wird seine Wasserflugstation erhalten.» So vollmundig am 6. April 1920 im «Tagblatt der Stadt Thun» für eine Ansiedlung der Wasserflugzeuge geworben wurde, so ernüchternd musste sich die spätere Entwicklung für die enthusiastische Autorenschaft präsentieren. Denn obwohl die Stadt Thun grosses Interesse an einem zivilen Zentralflughafen für Land- und Wasserflugzeuge zeigte, verlief das Projekt im Sand, da drei verschiedene Ideen im Raum standen.