Die beste Schoggi kommt aus dem Ausland

Die Schokolade hat an einem internationalen Wettbewerb den ersten Preis gewonnen. Sie enthält keine Aromastoffe, und der Hersteller weiss, aus welchem Dorf in Ecuador die Kakaobohnen stammen. Produziert wird sie nicht in Kilchberg ZH oder im Greyerzerland, sondern vom kleinen Hersteller Askinosie in Springfield, US-Bundesstaat Missouri.