Rockband mit Debütalbum – Die bunten Brüder Eine Riesenpackung Hoffnung und Zuversicht in düsteren Zeiten: Das ist das ebenso grosse wie grossartige Debüt der Thuner Band The Two Romans. Michael Gurtner

Die Thuner Band The Two Romans mit Samuele (links) und Mattia Zanella. Foto: PD

Der Himmel – er brennt lichterloh. Aber gemach: Es ist kein neues Katastrophenszenario, das Samuele und Mattia Zanella in diesen katastrophengesättigten Tagen in grellen Farben an die Wand malen. Im Gegenteil. Wenn die beiden Brüder im wunderbar atmosphärischen Song «Sky’s on Fire» ein leidenschaftliches Pop-Rock-Feuerwerk zünden, dann tun sie das mit einer positiven Botschaft: «We will find our way through the dark», wir werden unseren Weg durch die Dunkelheit finden.