Gastronomie in Bern – Die Cuba Bar will auch ein Restaurant werden Die Cuba Bar am Berner Kornhausplatz will ihre Fläche ausbauen. Möglich macht dies der Auszug des E-Move Motors Store gleich nebenan. Michael Bucher

Die Cuba Bar am Kornhausplatz will ausbauen. Im Bild: Samuel Güven, Barbesitzer. Foto: cho

Viele Berner Nachtschwärmer, die ihre Party verlängern wollen, tun dies in der Cuba Bar. Das Lokal am Kornhausplatz lockt am Wochenende jeweils bis in die frühen Morgenstunden mit lateinamerikanischen Rhythmen. Doch nun soll an der Adresse nicht bloss getrunken und getanzt, sondern auch gespiesen werden. Dies geht aus einer Baupublikation im Anzeiger Region Bern vom Mittwoch hervor. Laut der Publikation will die Cuba Bar für ihren künftigen Gastrobetrieb die frei werdende Geschäftsfläche nebenan nutzen.