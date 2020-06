Daheim arbeiten und kochen – Die Haushalte verbrauchen mehr Strom Die BKW spürt wegen der Corona-Krise deutliche Veränderungen bei der Nachfrage. Länger ausgeschlafen werde aber trotz der vielen Heimarbeit offenbar kaum. Julian Witschi

Statt in der geschlossenen Kantine essen, selber zu Hause kochen: Das verlagert den Stromkonsum. Foto: Nicola Pitaro

Bis Anfang dieser Woche waren die Schulen und Kindergärten geschlossen, und wegen der Corona-Pandemie arbeiten viele von zu Hause aus. Der Wecker könnte also später gestellt werden, insbesondere weil der Arbeitsweg entfällt. In Deutschland sind deswegen etliche Menschen später aufgestanden, wie die BKW in ihrem Blog schreibt. Etwa eine Stunde später als üblich steige dort der morgendliche Stromverbrauch.

In ihrem eigenen Versorgungsgebiet sehe es anders aus, heisst es beim Berner Energiedienstleister: «Ein späteres Aufstehen ist hier aus dem Stromverbrauch nicht direkt ablesbar», wie BKW-Spartenleiter Walter Bucher festhält.

Dagegen ist der Stromverbrauch am Abend gestiegen, und der Peak am Mittag hält länger an. Das bedeutet laut Bucher, dass die Konsumenten ihre Mittagspause flexibler gestalten. Zudem lasse sich daraus schliessen, dass sowohl am Mittag wie auch am Abend mehr zu Hause gekocht werde.

KMU schalteten ab

Obschon die Privathaushalte während des Lockdown mehr Strom verbraucht haben, ist der Verbrauch aller BKW-Kunden insgesamt um 5 bis 7 Prozent gesunken. Denn entscheidend sind nicht die Haushalte, sondern die Unternehmen. So gab es den grössten Rückgang bei den KMU. Schliesslich mussten die meisten Läden und Restaurants schliessen.

Zu Beginn der Corona-Krise war der Rückgang etwas stärker, in den letzten Wochen hat eine gewisse Erholung eingesetzt. Die BKW bestätigte denn auch am Freitag anlässlich der Generalversammlung die Prognose für das laufende Jahr. Der Betriebsgewinn dürfte demnach gegenüber 2019 leicht abnehmen, aber doch noch 380 bis 400 Millionen Franken erreichen.

Dazu trägt bei, dass die BKW ihren Strom im Grosshandel auf drei Jahre hinaus verkauft. Sie ist damit gegen einen Rückgang der Strommarktpreise mittelfristig abgesichert. Und nicht zuletzt werfen die Monopole bei den Netzen und in der Grundversorgung stabile Gewinne ab.

Weil die Wirtschaft leidet, werde aber auch die BKW in der einen oder anderen Art betroffen sein. Konkret beziffern lasse sich das noch nicht. Die BKW verfüge aber über genügend Substanz, um die Corona-Krise ohne fremde Hilfe zu überstehen, erklärt Konzernchefin Suzanne Thoma. Nicht minder wichtig: Trotz der Schutzmassnahmen und beruflicher wie privater Herausforderungen erhalte das Unternehmen seine kritische Infrastruktur auch in diesen Wochen zuverlässig aufrecht.

GV im Büro statt in der Halle

Wegen der Corona-Einschränkungen musste auch die Generalversammlung der BKW ohne physische Teilnahme der Aktionäre stattfinden. Sie konnten lediglich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abstimmen.

An der GV selber nahmen daher nur Verwaltungsratspräsident Urs Gasche, Konzernchefin Thoma, der Sektretär, der unabhängige Stimmrechtsvertreter sowie die Revisionsstelle teil, wobei Einzelne von ihnen per Videokonferenz zugeschaltet waren. Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden angenommen und die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates bestätigt.