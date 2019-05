Die Jugendbewegung wird zur Elternbewegung

«Das Thema hat mich eigentlich schon sehr lange umgetrieben. Und ich habe mich gefragt, weshalb so wenig passiert», sagt Jonas weiter. Ich habe ihn angerufen, weil ich neugierig war. Ich wollte wissen, wer hinter der WhatsApp-Gruppe steckt, zu der ich kürzlich eingeladen worden bin. Es sind Petra, Jonas und Victor, die im Chat an die mehrere Hundert Mitglieder starke Gruppe jeweils unterschreiben. Sie rufen dazu auf, als «Eltern fürs Klima» die Jugend in ihrem Tun zu stärken. «Angesteckt durch das Engagement, den Mut und die Ernsthaftigkeit der Jugendlichen, wollen auch wir unsere Forderung für wirkungsvolle Klimaschutzmassnahmen zum Ausdruck bringen. Wir stehen voll hinter den Forderungen der klimastreikenden Jugend», steht auf der Website elternfuersklima.ch.

Am Telefon erzählt Jonas weiter: «Victor und ich haben vor eineinhalb Jahren angefangen, stundenlang darüber zu diskutieren, woran es liegen könnte, dass so wenig passiert beim Klimaschutz». Sie beide sind davon überzeugt, dass der Klimaschutz bisher viel zu sehr als persönliches Problem jedes Einzelnen angesehen wurde – dabei hat man auf seinen CO2-Fussabdruck nur einen beschränkten Einfluss – vieles ist strukturell bedingt. Deshalb fordern sie politische Lösungen.

Demonstrieren ist eine Pflicht

«Solange alles auf Freiwilligkeit basiert, geschieht einfach zu wenig», sagt Jonas. «Jemand, der zur Miete lebt, kann nicht bestimmen, wie sein Haus geheizt wird. Ich kann nicht beeinflussen, ob ein Bus mit Diesel oder Strom fährt. Natürlich ist es wichtig, dass wir auf individueller Ebene alle viel tun und so einen wichtigen Beitrag leisten: Wir können flexitarisch essen, Fahrrad fahren und weniger fliegen. Aber den Löwenanteil kriegen wir so nicht weg.» Deshalb sind die Klimastreiks und Demonstrationen wichtig, um auf politischer Ebene Druck zu machen. Es braucht Massnahmen, die alle CO2-produzierenden Bereiche erfassen

Jonas sagt: «Eigentlich bin ich nicht der Typ, der besonders gerne an Demonstrationen geht. Aber das ist jetzt Pflicht. Diese Demonstrationen sind enorm wichtig. Wir müssen laut sein. Wir müssen gehört werden. Mit unserem Engagement wollen wir mehr Erwachsene dazu bringen, an die Klimademos zu gehen.» Und deshalb wollen sie als Gruppe «Eltern fürs Klima» aufrütteln, damit auch Erwachsene auf die Strasse gehen. «Wenn wir für irgendwelche Ökosysteme, zum Beispiel in Afrika, welche durch den Klimawandel bedroht sind, sensibilisieren wollen, lässt das die meisten Menschen einfach kalt. Es ist zu weit weg. Aber als Eltern können wir konkret vermitteln, worum es geht. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Es geht um das, was wir am Liebsten haben. Es geht um unsere Töchter und Söhne. Das versteht jeder.»

Unbekannte treffen sich zum Klima-Bier

Als ihre Idee immer weiter ausreifte, wurden Victor und Jonas von der Klimabewegung der Jungen überrollt. Das Engagement der Jugend hat sie gepackt und begeistert. Und plötzlich war da eine WhatsApp-Gruppe, die genau dasselbe machte, wie auch sie es geplant hatten: Eltern fürs Klima! Gegründet hatte diese Gruppe Petra Schmid. Die Mutter von Paula Schmid, welche seit dem ersten Klimastreik in Zürich mit dabei ist.