Aktionswoche in der Hauptstadt – Die Klimabewegung plant das Comeback Bern soll im September zum Schauplatz des gewaltfreien zivilen Ungehorsams werden. Cedric Fröhlich

Am 28. September 2019 demonstrierten Zehntausende für eine nachhaltigere Gesellschaft. Die Forderungen der Strasse – diesen September wollen ihnen die Klimaaktivisten mehr Nachdruck verleihen. Foto: Jürg Spori

Die Zeit ist reif für drastischere Massnahmen. So sehen das verschiedene Organisationen innerhalb der Schweizer Klimabewegung. Gemeinsam haben sie am Dienstag in Bern grössere Kundgebungen und Aktionen angekündigt. Weil die Schweiz nicht mal in der Nähe des erklärten Ziels sei: ein CO₂-neutrales Land bis ins Jahr 2030 zu werden.