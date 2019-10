Die neue Vielfalt des Hanf-Geschäfts

Zu ihnen gehört auch Daniel Castioni. Er sah eine Chance, sich selbstständig zu machen. Also gründete er im März 2017 zusammen mit seinem besten Freund Damian Lukacsi die Grow Factory GmbH im Dietiker Industriegebiet Silbern. In derselben Liegenschaft sei früher eine illegale Hanfplantage bewirtschaftet worden, sagt der 31-Jährige. «Der Verwalter musste lachen. Er meinte, immerhin habe er jetzt eine legale Plantage.» Die Lage in Dietikon sei wegen der guten Anbindung an den öV und an die Autobahn perfekt.

Kameras in allen Räumen ermöglichen den Kunden, die Pflege ihrer Pflanzen mitzuerleben.

Zunächst startete die Grow Factory nur als Zulieferer für andere Produzenten. Denn eigene Produkte auf den Markt zu bringen, erfordert laut Castioni schnell Investitionen von 20'000 bis 30'000 Franken. Dieses Jahr haben die beiden nun ihre ersten Produkte lanciert und bieten neben den klassischen Blüten auch Öle und Liquids für E-Zigaretten an. «Wir verkaufen derzeit am meisten Öle», sagt Castioni. Ihr Anwendungsbereich sei am breitesten, während Rauchwaren eine Minderheit ansprechen und gesellschaftlich an Beliebtheit einbüssen.

Künftig will Castioni auch verstärkt auf mit CBD-Hanf versetzte Lebensmittel setzen. So stehe die Entwicklung eines CBD-Tees oben auf der Prioritätenliste. Leckere CBD-Esswaren zu produzieren, ist gar nicht so einfach. Denn der Hanf hat einen hartnäckigen, bitteren Nachgeschmack, wie ein Selbsttest zeigt. «Bei den meisten sogenannten Edibles geht es darum, dass das CBD wirkt, aber der Hanfgeschmack im Hintergrund bleibt.»

Eine weitere Neuheit sind persönliche Hanfpflanzen: Kunden bezahlen im Voraus für ihre eigene Pflanze und erhalten nach der Ernte ihren Ertrag. Beim Cannabisrauchen sei der Genuss viel wichtiger als bei Zigaretten, der Konsum habe etwas Persönliches, sagt Castioni. Kameras in allen Räumen ermöglichen den Kunden, die Pflege ihrer Pflanzen mitzuerleben. «So können die Menschen sehen, dass wir wirklich für ihr Geld arbeiten.» Die Idee zur persönlichen Pflanze sei ihm gekommen, als er im italienischen Fernsehen ein ähnliches Prinzip mit Olivenbäumen gesehen habe.

«Wenn man sich selbstständig macht, wird man nicht von heute auf morgen reich»: Hanf-Bauer Daniel Castioni. Foto: Sandra Ardizzone

Der Drang nach neuen Produkten und Ideen hänge auch damit zusammen, dass der Markt für Rauchwaren mehrheitlich gesättigt sei, sagt Marco Kuhn vom Schweizer Cannabis-Verband IG Hanf (siehe Kasten). «Der Preis für ein Kilogramm legales Hanf ist von 6000 Franken Anfang 2017 auf rund 1000 Franken gefallen», sagt Castioni. Mittlerweile habe er sich bei rund 1500 Franken eingependelt. Um mit CBD-Hanf weiterhin Geld verdienen zu können, dürfte der Preis nicht viel tiefer fallen.