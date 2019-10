Die Qual einer menschlichen Qualle

Dabei hat sein Romanheld mit alldem nichts am Hut. Martin Schwammer (22) ist weder Hipster noch politisch Bewegter, sondern ein unglücklicher Mann aus dem Seeland, dem das Wasser bis zum Hals steht. Erst kürzlich ist er nach Bern gezogen, die nahe Stadt am Meer. Als Kind war Martin unfähig zu lügen, was von allen ausgenutzt wurde, auch von den Lehrern, denen er verraten musste, wer abgeschrieben hatte oder hinter einem Streich steckte.

Sein einziger Freund, Schlitzohr Oskar, gab ihm vergeblich Nachhilfestunden im Lügen. Erst jetzt, nachdem Martin auf Diebestour mit Oskar fast einen Mord begangen hat, lernt er, die Wahrheit zurechtzubiegen. Dabei verbiegt er sich selber dermassen, dass er jenen rückgratlosen Wassertieren zu gleichen beginnt, die durch seine Albträume schwimmen.

Autor Musio: «Die Einsamkeit etwa hat in der Jugend eine ganz andere Dimension und Tragik als später.» Bild: Anders Stoos

Ein dunkler Sog

Beim Lesen leidet man mit ihm wie mit einem von Patricia Highsmith’ abdriftenden Antihelden, wird mitgerissen in den dunklen Sog, der eine lange Lesenacht bedeuten kann, aus der man am Morgen auftaucht und benommen ans Fenster tritt, um sich zu vergewissern: Liegt Bern wirklich nicht am Meer? Für Giuliano Musio ist sein neuer Roman viel persönlicher als der Erstling «Scheinwerfen» (2015), obwohl es einige Überschneidungen gibt.

«In ‹Wirbellos› behandle ich Themen, die schon in den unveröffentlichten Texten, welche ich im Alter zwischen 20 und 25 Jahren geschrieben habe, im Zentrum standen», erklärt Musio (42) – «die Feigheit, das Lügen und Nicht-lügen-Können, dieser vage Selbsthass, dessen Ursprung sich nicht genau eruieren lässt.» Fast alle Figuren hätten ein Vorbild in einem älteren Text, verrät er, wobei er sie mit sich selbst habe altern lassen – alle ausser der Hauptfigur. «Einiges wäre mir nicht mehr passend erschienen, wenn ich Martin älter gemacht hätte», so der Autor. «Die Einsamkeit etwa hat in der Jugend eine ganz andere Dimension und Tragik als später, und mir war es wichtig, das einzufangen.»

Trotzdem wirkt Martin Schwammer mit fortschreitender Lektüre deutlich älter als 22. Vielleicht, weil er so systematisch wie ein professioneller Heiratsschwindler die viel ältere, psychisch angeschlagene Valerie umgarnt, bis sie ihn bei sich einziehen lässt und ihn der Familie vorstellt. Valeries Vater Paul, Insektenforscher, wurde bei einem Raubüberfall zusammengeschlagen und ist seither ein Pflegefall. Dass er Martins Fast-Mordopfer ist, enthüllt der Autor erst spät und führt so die Lesenden hinters Licht wie sein Held die arme Valerie.