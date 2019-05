Die Sache mit dem Umstellen

Im Zusammenleben können das Möbelumstellen und Einrichten auch eine Kampfstrategie sein. Eine Art Kriegsführung, die Eroberung von Territorium. Oder wie Nick Cave in seinem Film erzählt, dass sein Psychiater es als Ausdruck von unterdrückter Kreativität gedeutet hat. Seine Frau Susie Cave, die in den 90er Jahren ein Supermodel war, hat übrigens eine fantastische und sehr erfolgreiche Modelinie The Vampires Wife. Das Bild ist von der Webseite The Vampires Wife.

Die Wohnung, einzelne Räume oder bloss eine bestimmte Ecke neu anzugehen, zu ändern, zu verschönern oder aufzuwecken bringt dem, der es macht, Ruhe und die Möglichkeit umzudenken. (Bild über: La Dolce Vita Blog)

Umstellen, Einrichten und neue Möbel helfen auf jeden Fall Dinge zu bewältigen und manchmal zum Glück. Viele Männer, die ich kenne bauen sich, wenn sie einrichten, eher eine Höhle statt ein Wohlfühlnest. Sie ziehen die Leuchtenabteilung dem Kissenregal vor und in Wohnboutiquen trifft man sie seltener als in Designshops. Und doch habe ich bemerkt, dass auch bei ihnen, wenn sich etwas ändert im Leben, das Einrichten um Umstellen bedeutender wird. Es hat viel mit einem Selbstfindungsprozess zu tun. (Bild über: Apartment Therapy)

Der Anfang einer Einrichtung ist immer die Liebe. Die Liebe zum Leben, zu sich selbst und die Liebe zu den Menschen, mit denen man die Wohnung teilt. Ich persönlich fühle mich ganz klar wohler in Wohnungen die persönlich und mit Detailliebe eingerichtet sind und bei denen man das Gefühl hat, dass sich immer wieder was ändert. (Bild über: Murphy Deesign)

Dieses Bild habe ich auf dem Blog My unfinished home gefunden. Der Name des Blogs «Mein unfertiges Zuhause» entspricht auch meiner Wohn-Philosophie. Meine Eltern waren da ein grosses Vorbild. Sie haben ständig etwas geändert, umgestellt, umdekoriert und neue Looks umgesetzt. Mein Vater strich die Wände, montierte Bilder, Regale und Vorhangschienen, meine Mutter nähte Vorhänge, Kissen, Polsterbezüge und zusammen passten sie die Wohnung und die Möbel der jeweiligen Zeit und Lebensphase an. So fühlt man sich auch heute bei ihnen nie in einer Wohnung von älteren Menschen. Ich kenne viele, die viel jünger sind und auch solche, die viel mehr Geld, Platz und Möglichkeiten haben und bei denen man sich in einer Wohnung von viel älteren Menschen wähnt. Es ist meiner Meinung nach nicht das Alter, das alt macht sondern die Beweglichkeit und der Wille zur Veränderung.

Erst kürzlich habe ich eine Kochsendung von Rick Stein gesehen, in der er Venedig besuchte. Er beendete sie mit einer Liebeserklärung an die vergänglich Schönheit der Stadt. Dabei sagte er, dass er kein Freund von Dauerhaftigkeit sei: «Wieso soll ich auch, in meinem Alter» . Das Verändern gehört ganz einfach zum Leben und so auch zum Wohnen. Bild über Skye Mc Alpine, deren Instagramfeed übrigens wunderschön und inspirierend ist.

Kleine Veränderungen tun’s manmal auch. Dazu gehören Blumen, neue Bilder an die Wand, neue Kissenhüllen oder neue Schirme für Leuchten. (Bild über: Matchbook Mag)

Neues muss nicht neu sein. Alte Dinge, Sachen mit Geschichte und Lebensspuren bringen auf schönste Art Neues in die Wohnung. (Bild über: First Home)

Viele teilen Ihr Zuhause auch mit Tieren. Erst kürzlich wurde ich angefragt für ein Interview bei dem zum Thema Wohnen mit Tieren Auskunft geben sollte. Ich musste leider aus terminlichen Gründen absagen. Aber ich habe mir Gedanken gemacht und kann eigentlich nur eines sagen. Wer mit Haustieren lebt, liebt diese als Familienmitglieder. Und wenn man jemanden liebt, gibt man ihm dem Platz, den er braucht und viel Toleranz. Manchmal findet man erst nach erst nach einer Weile heraus wer welche Lieblingsplätze – und auch diese ändern sich. (Bild über: Ameblo)

Die Katze führt zurück zum Stadtblog und zur Möbelsuchtder Frau von Beni Frenkel, den ich übrigens nicht persönlich kenne. Er hat die Farbe des neuen Sofas sehr unvorteilhaft beschrieben. Goldgelbe Sofas können, je nach der Perspektive des Betrachters Sonnenschein und Wärme in einen Raum zaubern wie diese gemütliche Prachtexemplar mit Samtbezug zeigt. (Bild über: Pinterest)

