Die Sauberfrau mit den subversiven Seiten

In «Storm Warning» (Der Gefangene des Ku-Klux-Klan) ist sie eine junge Frau in einer Kleinstadt; ihre Schwester, ein erfolgreiches Model aus New York (Ginger Rogers), kommt zu Besuch, sie wird Zeuge einer Klan-Attacke, es gibt brutale Intrigen und Druck von verschiedenen Seiten, Doris Days Mann ist einer der KKK-Leute.

Den richtig grossen Erfolg in Hollywood hatte sie dann in den Fünfzigern und Sechzigern mit einer Reihe von Komödien, die auf sie zugeschnitten wurden und die im Fernsehen viele Jahre lang in schöner Regelmässigkeit im Programm auftauchten. Amerikanische Stereotypie, und schon die Titel sind hier Programm sind: «Bettgeflüster», «Ein Hauch von Nerz», «Meisterschaft im Seitensprung», «Ein Pyjama für zwei», «Was diese Frau so alles treibt», «Eine zu viel im Bett».

Nicht immer unschuldig

Doris Day kann sich da die grossen eleganten Männer der Fünfziger aussuchen, mit denen sie sich einlässt: Rock Hudson, Cary Grant, James Garner. Die Frau in diesen Filmen ist selbstbewusst, kokett und komisch, nicht immer unschuldig, aber Nacktheit und Bettszenen sind eher selten.

Zweimal drehte sie in den Sechzigern mit Frank Tashlin, der am radikalsten die amerikanische Komödie zertrümmerte und sie dann aus den Einzelstücken wieder neu zusammenbastelte. Es sind zwei Agentenfilme, in denen, genregemäss, der Slapstick reaktiviert wird: „Spion in Spitzenhöschen/«The Glass-Bottom-Boat» (Spion in Spitzenhöschen) mit Rod Taylor und «Capricew mit Richard Harris. Als unbewusstes Opfer von Spionageintrigen entwickelt Doris Day eine hinreissende Naivität, mit doppeltem Rand.

Dieser doppelte Rand verzauberte auch die Leute vom British Film Institute bei ihrer Retrospektive. Natürlich würdigten sie die eher abseitigen Stücke von Doris Day, «It Happened to Jane» (Mit mir nicht, meine Herren), 1959, von Rrichard Quine, oder «Das Teufelsweib von Texas», 1967, wo sie sich im Wilden Westen durchaus wohlfühlt. (Auch Calamity Jane hat sie mal spielen dürfen.) In «Mit mir nicht, meine Herren» ist sie selbständig, sie hat eine Hummernzucht, und als sie Ärger kriegt mit dem Chef der lokalen Eisenbahn, legt sie sich, mit Hilfe von Jack Lemmon, eine eigene Linie und Lokomotive zu.

Die Unabhängigkeit, die sie in diesen Filmen entwickelt, schlägt auch auf die klassischen Komödien und Komödienrollen durch. Doris Day verkörpert so perfekt und makellos das amerikanische Frauenideal der Fünfziger, dass sie es karikiert und transzendiert. Das Propere wird von Einstellung zu Einstellung suspekter und unergründlicher, das ist der Effekt dieser «compleat career». Am Sonntag ist Doris Day im Alter von 97 Jahren in Carmel Valley, Kalifornien gestorben.