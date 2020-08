Ilfishalle Langnau – Die SCL Tigers spielen vor Publikum Für das erste Testspiel nächste Woche werden 400 Zuschauer zugelassen – unter strengen Regeln.

Eine Szene aus dem NLB-Final von 2015, als Langnau auf Olten traf. Foto: BZ

Das Eistraining der SCL Tigers ist bereits in vollem Gange. Kommenden Freitag, 14. August, findet das erste Testspiel statt. Die Tigers treffen in der Ilfishalle auf den EHC Olten aus der Swiss League, Puckeinwurf ist um 19.30 Uhr.

Das Spiel werde vor Zuschauern stattfinden, teilen die SCL Tigers mit. Allerdings gelten strenge Covid-19-Schutzmassnahmen. So sind in der Ilfishalle maximal 400 Zuschauer zugelassen. Die Haupttribüne wird in zwei Sektoren mit je 200 Sitzplätzen unterteilt. Eingelassen wird nur, wer sich vorgängig online registriert und seine komplette Adresse hinterlässt. Beim Einlass in die Halle könne die Identität durch Ausweiskontrolle geprüft werden, schreiben die Tigers. In der gesamten Ilfishalle gilt dann Maskenpflicht. Zudem weist der Klub die Zuschauer an, sich an die gängigen Hygiene- und Verhaltensregeln zu halten.

Die weiteren Tigers-Testspiele in der Ilfishalle sind auf den 5. und 11. September angesetzt. Ob und unter welchen Voraussetzungen dort Zuschauer zugelassen sind, werde «zu gegebener Zeit neu beurteilt», steht in der Mitteilung. «Oberstes Ziel ist die Gesundheit aller Spieler und Trainer, um eine reibungslose Vorsaison zu ermöglichen und schlussendlich am 18. September planmässig in die Meisterschaft mit Zuschauern starten zu können.»

maz