Einsätze auf dem Thunersee – Die Seeretter rückten über 150 Mal aus Über 150-mal rückten die Seeretter aus. Während 6000 Stunden jährlich sind die freiwilligen Seeretter alarmbereit, um mit zwei Booten innert zehn Minuten ausrücken zu können. Letztes Jahr war dies mehr als 150-mal nötig. Guido Lauper

Der eine ging, der andere kam: Bruno Trachsel (links) verabschiedete sich aus dem Vorstand. Roger Baumann leitet seit kurzem die Station Hilterfingen. Rechts eine Szene einer Rettungsübung. Foto: Guido Lauper

«Von total 151 Einsätzen, bei welchen wir 129 Personen in irgendeiner Weise behilflich sein konnten, waren 60 Prozent Alarmierungen, der Rest präventiv», hielt Vereinspräsident Christoph Joder im Jahresbericht 2019 zuhanden der Hauptversammlung der Seerettung Thunersee in der Möve Faulensee fest. Dramatisch waren vier der Einsätze, für welche die Seeretter allein 251 Stunden Einsatz leisteten. Während zweier Tage im Juni unterstützten sie Polizei und Ölwehr bei der Suche und Bergung eines Fahrzeugs nach einem Unfall in Oberhofen.