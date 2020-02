Ice Magic Interlaken – Die Veranstalter sind zufrieden 4000 Schülerinnen und Schüler besuchten das Eislauf-Event auf der Höhematte kostenlos.

Die Eislandschaft des Top of Europe Ice Magic auf der Interlakner Höhematte. Foto: PD

Die Veranstalter des Top of Europe Ice Magic sind zufrieden mit der sechsten Saison des Eislauf-Events auf der Höhematte, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Eislandschaft hat sich demnach «als Wintertreffpunkt für Einheimische und Gäste etabliert». Erfreulich sei der Zuspruch bei den Kindern und Jugendlichen. Vom Angebot eines kostenlosen Besuchs für Schulen haben laut Veranstalter rund 4000 Schülerinnen und Schüler profitieren können.

Erwähnt wird auch das Weihnachtsshopping in Zusammenarbeit mit dem Verein KMU Interlaken als Bestandteil von Winterzauber Interlaken. Das lokale Gewerbe zeige sich ob der guten Zahlen des Weihnachtsshoppings 2019 erfreut, heisst es in der Mitteilung. 227 Shopping-Cards seien eingelöst worden. «Das bedeutet, dass 227 vorwiegend Einheimische und auch Gäste je in sechs verschiedenen Geschäften für mindestens 20 Franken, sprich total 1362-mal, etwas eingekauft haben.» Im Gegenzug gab es für jede abgestempelte Shopping-Card eine Wertgutschrift des Top of Europe Ice Magic im Wert von 15 Franken.

( pd/jez )