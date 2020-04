Flückiger Frischprodukte Huttwil – Die zehn schönsten Tage fallen aus Käthy Flückiger und Elisabeth Liechti freuten sich auf ihre 30. BEA. Doch nun wurde diese abgesagt. Jürg Rettenmund

Im Laden in Huttwil statt an der BEA (v.l.): Elisabeth Liechti, Käthy Flückiger und Barbara Röthlisberger. Foto: Christian Pfander

Dass man Käthy Flückiger gegenwärtig im Frischprodukteladen ihres Familienbetriebes antrifft, ist nicht selbstverständlich. Denn für sie und die langjährige Mitarbeiterin Elisabeth Liechti wären eigentlich die zehn schönsten Tage des Jahres angesagt, wie sie die BEA in Bern in Anlehnung an die «drei scheenste Täg» der Basler für ihre Fasnacht nennen.