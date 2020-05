Die Predigt zum Wochenende – Die Zeit ist gekommen Pfarrer Hansjörg Kägi aus Wattenwil ruft dazu auf, auch in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie nicht zu verzweifeln. Meinung Hansjörg Kägi

Pfarrer Hansjörg Kägi posiert in der Reformierten Kirche Wattenwil-Forst vom 20.5.2020 in Wattenwil. Foto: Christian Pfander / Tamedia AG



Nein, ich meine nicht die Corona-Zeit. Auch nicht die Zeit danach, weder geht es mir um eine sogenannt neue Zeit nach dieser Pandemie noch um eine veränderte Welt, daran glaube ich einfach nicht. Unsere Zeit ist immer noch in Gottes Hand, wie es im guten alten Buch heisst, und diese Welt ist seine Welt, daran wird sich nichts ändern, bis zum guten Ende nicht.

Dass die Zeit gekommen sei, behauptete Gott selber, genau genommen, sein Sohn. «Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist ganz nahe. Denkt um und vertraut der wunderbaren Nachricht!» So etwa sagte es Jesus und stellte damit eine ungeheuerliche Tatsache in den Raum seiner Zeit, die der unsrigen nicht ganz unähnlich war.

Er rollte damit einen beachtlichen Felsbrocken auf die Bühne der damaligen religiösen und politischen Welt. Viele fanden es überwältigend, befreiend, vor allem die Armen, Arbeitslosen, Kranken und Gefangenen. Sie erlebten göttliche Wertschätzung, Annahme, Versorgung, Liebe und Sinn für ihr ganz alltägliches Leben mit seinen schönen und schweren Seiten.

Andere entsetzten sich über die Massen, Religiöse und Politiker. Sie sahen ihre Machtposition gefährdet, erkannten, dass dieser Nazarener ihnen einen Strich durch ihre Rechnung eigenen Verfügens über die Menschen machte. Sie lehnten ihn ab und brachten ihn schliesslich um, aus ihrer Sicht völlig verständlich.

Er aber ging seinen Weg wirklicher Liebe weiter, befreite, heilte, erfüllte alle mit einer tragenden Hoffnung auf eine gute Zukunft, die sich ihm anschlossen. Ständig erzählte er vom guten Vater, von einem kommenden Hochzeitsfest mit der Menschheit und dass er dies in seinem Sterben und Auferstehen vorbereiten werde. Bald werde es kommen.

Vorher allerdings, das verschwieg er auch nicht, würde die Menschheit einen Weg gehen, der immer wieder grössere Schwierigkeiten mit sich bringen würde. Hass, Krieg, Pandemien und vieles mehr würden kommen und gehen. Aber dann werde sein Vater mit ihm zusammen eine neue Schöpfung realisieren, in der es schlicht wunderbar sein würde, wirklich paradiesisch, und dies ohne Ende.

Die Zeit ist am Kommen, kommt jetzt gerade, im Sohn Gottes, ständig, überall. Darum ist auch sein Reich wirklicher Liebe gegenwärtig, immer und an allen Ecken dieser Welt, besonders bei den Millionen von

Verarmenden unserer Tage.

Ich habe eben eine Person unserer Kirchgemeinde besucht, sie hat den Lockdown nicht verkraften können, ist am Ende, verzweifelt, für sie war es zu viel, zusammen mit allem Belastenden ihres Lebens. Gott ist bei ihr, sie weiss das, wir bleiben auch bei ihr, hoffentlich wird sie bei uns bleiben.

Darum unbedingt jetzt umdenken, ruft uns Jesus zu. Was können wir denn neu denken, anders empfinden? Dietrich Bonhoeffer schrieb seine Antwort auf diese bedrängende Frage gegen Ende seines Lebens nieder, als alles in eine Katastrophe ohne Ende mündete kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs: «Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen.»

Beten ist eine Form unbedingten Vertrauens in die wunderbare Nachricht, die Jesus brachte. Sie besteht in einem Königreich, wie er es stets nannte, seinem Reich ewiger Liebe, die allen gilt, religiösen, politischen, einfachen, dominierenden und manipulierenden, guten und bösen Menschen. Jesus klagt nicht an, niemanden, auch wir als Menschen seines Reiches tun dies möglichst nicht.

Wir reden jedoch von diesem neuen Reich der Gerechtigkeit für diese Welt, von Vertrauen, damit jeder Mensch es hören kann: Gott ist mit uns auch in dieser Krise, er macht sie zu seiner Krise und möchte uns helfen in allem. Darf er das? Oder lassen wir ihn vor der Tür seiner Welt stehen und machen wir diese zu unserer

eigenen? Er wird nicht einbrechen. Er steht und klopft an, öffnen wir ihm? In allen Bereichen und Schichten unserer Gesellschaft?