Interlaken: Kartoffelacker – Die Zukunft planen und bepflanzen Mitten auf der Höhematte soll in diesem Sommer symbolisch die Zukunft wachsen – in Form von Kartoffeln. Bruno Petroni

Auf der Höhematte wurde dieser 800 Quadratmeter grosse Kartoffelacker erbaut. Foto: Bruno Petroni

«Härdöpfel» mitten auf der Höhematte: Vor wenigen Tagen setzte der für den Unterhalt der Höhematte zuständige Landwirt Ueli Balmer auf einem 800 Quadratmeter grossen Teilstück Kartoffeln an. «Es galt, dort anzupflanzen, wo die Bodenbeschaffenheit am idealsten ist. Aber auch den anderen Nutzungsbedürfnissen Rechnung zu tragen.» Balmer meint damit den Landebereich der Gleitschirmflieger. Und auch das für das in einem Jahr stattfindende Eidgenössische Musikfest vorgesehene Terrain hätte jetzt nicht vorher noch durch einen Kartoffelacker geschwächt werden dürfen.