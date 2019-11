Pierre Maudet, die FDP und die erloschene Liebe

Offene Rechnungen begleichen Genfer Freisinnige in diesen Tagen in aller Öffentlichkeit. Die Partei ist nervös. Die nationalen Wahlen endeten für die Genfer FDP in einem Debakel. Sie verlor einen ihrer drei Nationalratssitze. Dazu kassierte sie eine veritable Ohrfeige für den Versuch, in den Ständerat zurückzukehren. FDP-Kandidat Hugues Hiltpold, ein langjähriger und beliebter Nationalrat, erhielt 10'000 Stimmen weniger als der FDP-Kandidat vor vier Jahren.