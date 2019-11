Das Zebrafell für die Dame, die Nackenrolle für den Herrn

Ganz genau legt Itten – den das Kunstmuseum Bern zurzeit in einer Sonderschau vorstellt – in seinem Farbkreis fest, wie die Primärfarben Gelb, Rot und Blau zu drei Sekundärfarben gemischt werden. Diese werden wiederum von einem Ring aus zwölf aus Farbmischungen der inneren zwei Kreise bestehenden Tertiärfarben umgeben. Ganz genau waren Ittens Vorstellungen auch, wie die Farben zueinander ins Verhältnis gesetzt werden sollten, um bestimmte Emotionen zu erzeugen.

Streifenbild mit Dislokationen. Ausstellungsansicht aus dem Haus Konstruktiv. Foto: Stefan Altenburger © Camille-Graeser-Stiftung/2019, Pro Litteris Zürich

Graeser, der zum Kreis der Zürcher Konkreten gehört, denen zu Ehren das Museum Haus Konstruktiv gegründet wurde, ging mit seinen Bildern über Itten hinaus. Er ergänzte dessen Farbkreis mit den Nichtfarben Schwarz und Weiss und goss alles in unterschiedliche geometrische Formen, an denen man sich nicht sattsehen kann, da sie nicht durch Regelmässigkeit das Auge ermüden, weil der Bruch mit der Norm Programm ist.

Quadrat steht kopf

Wunderbar, wie der 1892 in Carouge bei Genf geborene Künstler, der aus einer aus Frankreich geflüchteten Hugenottenfamilie stammte und in Stuttgart aufwuchs, die Quadrate purzeln lässt. Vera Hausdorff, die Konservatorin der in Zürich beheimateten Camille-Graeser-Stiftung, spürt in ihrer klug kuratierten Ausstellung dem «Werden eines konkreten Künstlers» nach. Sie kann dabei auf die reichhaltigen Bestände der Stiftung zurückgreifen, die sie dann, wenn sie Graesers Kunst im Kontext seiner Zürcher Kollegen zeigt, um Leihgaben aus Museen und Privatsammlungen erweitert.

Camille Graeser, Komposition, 1937. © Camille-Graeser-Stiftung/2019, Pro Litteris Zürich

Schon im ersten Raum stehen vier Bilder im Mittelpunkt, in denen Graeser das von ihm selbst so benannte Verfahren der Dislokation oder Relokation durchexerziert. Da gibt es zum Beispiel das «Gelb-Schwarz-Volumen 11:1» aus dem Jahr 1961/77, in dem aus einem fast bildfüllenden gelben Quadrat unten rechts ein winziges Quadrätchen rausfällt und schräg vor einem schwarzen Hintergrund steht, wie wenn es nur noch an einem winzigen Faden hinge.

Oder die «Translokation von zwei Quadraten mit komplementären Farbpaaren» (1968/70), die eine bunte Folge von Quadraten unter einem dicken schwarzen Balken darstellt, von denen ein violettes etwas nach unten gerutscht ist, während ein rotes ganz aus der Reihe kippt und nur noch mit einer Ecke mit dem Fries aus bunten Quadraten verbunden ist. Diese Bilder scheinen den tierischen Ernst einer durchmathematisierten Kunst infrage zu stellen und zeigen, mit welch ironischer Leichtigkeit der Künstler immer wieder die von ihm selbst gesetzten Regeln durchbricht.