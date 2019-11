«Schlaflose Nächte, verlorenes Geld»

Und warum gerade Zürich?

Wir lieben Österreich, wir haben dort viel Zeit verbracht, auch aus geschäftlichen Gründen. Darum möchten wir jetzt was anderes. Zürich ist durch den Flughafen international vernetzt, tolle Snowboardgebiete sind in vernünftiger Zeit erreichbar, es hat einen malerischen See, dessen Wasser so gut ist, dass man es trinken kann... Alles passt, diese Stadt ist für uns der richtige Vibe zur richtigen Zeit.

Burton im Juni 2018 beim Matterhorn. Foto: Reto Oeschger

Sind Sie bereits fündig geworden?

Ich habe gestern in Zermatt meinen 100. Snowboardtag absolviert, heute sind wir nach Zürich gekommen, um uns das eine oder andere anzusehen. Wichtig ist, dass die künftige Wohnung in der Nähe des Opernhauses sein wird.

Sagen Sie uns: Wie war das eigentlich damals... Haben Sie auf Anhieb gewusst, was es braucht, damit ein Snowboard funktionieren kann?

Hätte ich es gewusst, hätte ich mir viel schlaflose Nächte und noch mehr verlorenes Geld erspart. Nein, es war das typische «Trial and Error», wir haben Dutzende untaugliche Prototypen gefertigt.

Trotzdem haben Sies geschafft. Was machten Sie besser als die diversen gescheiterten Konkurrenten?

Meine Pioniertat war, dass ich Snowboarding als Sport und Lifestyle etablieren konnte. Das gelang, als ich den Plan aufgab, in kurzer Zeit ganz viel Geld zu verdienen. Danach wollte ich beweisen, dass es klappt, weil ich sah, dass alles da war, damit es klappen kann. Es war wohl diese Leidenschaft... Und dass ich niemanden beschissen habe!

Entwickelt sich der Sport in die richtige Richtung?

Es ist immer noch ein weisser Sport; mir fehlt die ethnische Vielfalt, es gibt in den USA kaum junge Schwarze oder Hispanoamerikaner, die man boarden sieht, weil es nach wie vor zu teuer ist.