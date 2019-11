«Schwule Albaner haben oft Frau und Kinder»

Wo einst zwinglianische Sittenstrenge herrschte, florieren heute zahlreiche Clubs, Bars und Organisationen, die sich an homosexuelle Menschen richten. «Dennoch können weit nicht alle ihre Sexualität in Zürich offen leben», sagt Marco Uhlig, Geschäftsführer vom Gay-Club Heaven. Männer und Frauen, die ihr Coming-out noch vor sich haben, lassen sich gemäss Uhlig in allen Kulturkreisen, Altersklassen und Gesellschaftsschichten finden. An der Balkan Gay Night, einer beliebten Partyreihe im Heaven, sei ihr Anteil jedoch besonders hoch. Partygäste mit Wurzeln im Balkan sprachen mit der SonntagsZeitung über ihre tabuisierte Sexualität.