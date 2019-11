Die Schweiz lässt ihre Implantat-Opfer im Stich

Als Beispiel nehme man jene Frau aus Lausanne, über die wir heute berichten. Sie liess sich Brustimplantate einsetzen. Der Arzt sagte ihr, sie hielten ein Leben lang. Später wird sie krank, leidet unter unspezifischen Schmerzen. Hätten wir ein funktionierendes System, würden die Behörden beim Bund und in den Kantonen dafür sorgen, dass Frauen wie sie vor Risiken gewarnt sind. Zweitens gäbe es eine Internetsite für alle Patienten mit Implantaten. Dort hätte die Lausannerin feststellen können, dass viele andere Frauen mit dem gleichen Produkt ähnliche Problem hatten. Sie hätte die Implantate sofort entfernen lassen können, statt Jahre zu leiden.

Facebook-Gruppe über fehlerhafte Brustimplantate

Doch die Realität ist eine andere. Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic erhielt zwar 126 Meldungen wegen gravierender Probleme mit Brustimplantaten. Doch die Behörde ist nicht zuständig für Warnungen. Entsprechend gibt es keine offizielle Internetsite für Betroffene. Die Einzigen, die der Frau geholfen haben, waren Journalisten.

Vor einem Jahr wurde die weltweite Artikelserie «Implant Files» gestartet, an der auch diese Zeitung beteiligt ist. Danach entstand in Deutschland eine Facebook-Gruppe über fehlerhafte Brustimplantate. Nur so erfuhr die Frau aus Lausanne schliesslich, dass ihre Beschwerden wohl von den Implantaten verursacht werden. Die Frage sei erlaubt: Ist es ernsthaft die Meinung, dass Journalisten als Einzige im schweizerischen Gesundheitssystem vor fehlerhaften Implantaten warnen?