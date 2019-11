So erfolgreich, dass Zuckerberg sich Sorgen macht

Erinnern Sie sich noch an die «Mini-Playback-Show»? Bei dieser Fernsehsendung sind Kinder in die Schuhe (und Kostüme) von Musikstars geschlüpft und haben so getan, als ob sie zu Musik ab Band singen würden. Dieses Prinzip, ins App-Zeitalter übertragen, ist das Rezept der «momentan beliebtesten App der Welt» (Welt.de über Tiktok).