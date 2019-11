Die Wälderin bringt dich auf Touren

Gerade bevor der grosse Schnee kommt, erreichen wir Mellau, eines der grösseren Dörfer im Bregenzerwald mit seinen 22 Ortschaften. Im Tal zwischen Dornbirner First und den Damülser Bergen gelegen, ist das «Schneereich» Mellau ein idealer Ausgangspunkt für Wintersport. Fast alles hier ist neu: die Strassen im Ort ebenso wie die Gondelbahn sowie deren Talstation mit Restaurant und Après-Ski-Hütte. Ganz neu ist auch das Hotel Die Wälderin. Seit der Eröffnung im Herbst 2018 ist es ein Highlight im Bregenzerwald. Sowohl Hotel und Anlagen des Skigebiets haben mit der im benachbarten Bad Reuthe beheimateten Familie Frick die selben Besitzer. Deshalb wurde die Renovierung der Mellaubahn im Jahr 2015 mit dem Bau des Hotels gekoppelt. Unter anderem wurde eine Strassenunterführung gebaut. Dadurch erreicht man den Skiraum auf der einen Seite der Strasse und die Talstation auf der anderen Seite trockenen Fusses.

Das Haus wirkt geerdet – und kommt doch stilvoll daher

Das Hotel ist ein Prachtsbau. Er passt ideal in die Umgebung. Wie bei vielen, gerade auch älteren Bauten, ist die Hotelfassade geschindelt – mit Holz aus dem Bregenzerwald. Verarbeitet wurden Weisstanne, Esche oder Eiche. Mit dem Holz trägt das Haus aber nicht dick auf. Es wirkt ganz im Gegenteil geerdet – und kommt doch stilvoll und modern daher. Luxuriös ist höchstens der Platz, der den Gästen zur Verfügung steht: in der Lobby mit den petrolfarbenen Sofas, in den geräumigen Zimmern, in den verschiedenen Speisesälen und vor den riesigen Fensterfronten.

Mit dem Holz entstehe «das Gefühl, mit der Natur verbunden zu sein, und aus der Natur schöpfen wir Kraft», sagt Geschäftsführerin Jutta Frick. Und diese Natur ist überall anzutreffen, an der hölzernen Fassade genauso wie an den Zimmerschildern aus Filz. Sie findet sich aber auch an der Einrichtung der Zimmer und der Bäderlandschaft mit beheiztem Aussenpool und dem Kinderbereich. Ein paar Schritte weiter, im 2500 Quadratmeter grossen Wellnessbereich, formieren sich die Saunen aus Steinblöcken um einen Holzbrunnen wie um einen lokalen Dorfplatz auf dem Vorsäss.

Fricks Familie betreibt seit 1999 das Gesundheitshotel im benachbarten Bad Reuthe. Dieses zieht besonders viele Schweizer Gäste an und ist bekannt für seine Moortherapien. Auch dieses Haus benutzt lokale Rohstoffe. Es verfügt über eine Schnitzelheizung. Wer in der Wälderin übernachtet, kann Besuche in Bad Reuthe buchen. In Mellau selbst werden jedoch keine Behandlungen angeboten. Der Fokus liege hier auf den Freizeitaktivitäten, erklärt Jutta Frick. Gleich neben dem Hotel befindet sich ein Schlepplift.

Weiter oben locken breite Pisten und Pulverschnee. Bei strahlendem Sonnenschein stürmen wir den Gipfel mit der Zehnergondel der Mellaubahn. Das Skigebiet wurde in den letzten Jahren erneuert, die Stationen überraschen wie das Hotel mit einer Holzstruktur, etwa aus Bergahorn. Aus statischen und strukturellen Gründen ist diese Bauweise weltweit eine Seltenheit. Architekt ist einer von Jutta Fricks Brüdern. In der Bergstation wird zudem, seit Jahrzehnten schon, ein Kinderhort betrieben.