Eine lächelnde Leiche in einem leer stehenden Hotel

Der Autor

Joseph Knox ist geboren in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre (er nennt sein Geburtsjahr nirgends) unter dem Namen Joseph Knobbs in Stoke-on-Trent in den englischen Midlands. Er studierte Englisch und arbeitete danach in Manchester und in Nottingham als Buchhändler bei Waterstones. Später zog er nach London, wo er für das gleiche Buchhandelsunternehmen noch bis 2018 als Einkäufer für Kriminalliteratur tätig war, während er bereits seine ersten beiden eigenen Romane schrieb und veröffentlichte. Seine eigenen Buchprojekte trug er schon seit dem Studium mit sich herum.

Acht Jahre arbeitete er an seinem Debüt «Sirens» (Deutsch: «Dreckiger Schnee», 2018), das 2017 erschien und in Grossbritannien zu einem Bestseller wurde. Darin führte er den jungen Detektiv Aidan Waits von der Polizei in Manchester als Hauptfigur ein. 2018 folgte der jetzt auf Deutsch erschienene Titel «The Smiling Man», und in diesem Jahr folgte als dritter englischer Band der Reihe «The Sleepwalker». Neben seiner Passion für Noir-Kriminalliteratur – nicht nur als Schreiber, sondern auch als Leser – ist Joseph Knox ein leidenschaftlicher Laufsportler. Er lebt in London.

br > Joseph Knox: «Smiling Man – Das Lächeln des Todes» (Original: «The Smiling Man», Doubleday, London 2018). Aus dem Englischen von Andrea O’Brien. Knaur, München 2019. 445 S., ca. 23 Fr.

