Federers Rekord in der Stierkampfarena

«Ich werde diesen wunderbaren Abend nie vergessen», schrieb Federer auf Twitter und fügte an die Adresse seines «Gegners» Zverev an: «Wir haben diesen Rekord zusammen gebrochen.» Die bisherige Rekordmarke eines Schaukampfes geht auf eine Partie zwischen Kim Clijsters und Serena Williams im Jahr 2010 zurück. Federer gewann die Partie 3:6, 6:4, 6:2.

Mit dem Deutschen bestritt Federer in den letzten Tagen schon Schaukämpfe in Buenos Aires und Santiago de Chile. Derjenige vom Freitag in Bogota (Kolumbien) musste wegen politischer Unruhen abgesagt werden. Zum Abschluss ihrer kleinen Lateinamerika-Tour spielen die beiden am Sonntagabend in Quito (Ekuador).