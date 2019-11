Geld verdienen mit einem bröckelnden Gebiss

Wenn der Fall der Mauer, wie aktuell, ein rundes Jubiläum feiert, ist der Mauerhändler im Stress. Die gute Art von Stress. Schliesslich verdient er in solchen Jahren deutlich mehr Geld als sonst. Jens Wordelmann, so heisst der Händler, vertreibt das, was nach ihrem Fall übrig ist von der Mauer. Er ist einer von einer Handvoll Händlern und Künstlern, die bis heute gut vom «Antifaschistischen Schutzwall» leben.

Besonders in den USA sind Mauerreste gefragt. Als Symbol für den Sieg über den Kommunismus

Wordelmann verkauft nicht die kleinen Stückchen, die sie in den Souvenirläden am Checkpoint Charlie anbieten. «Ich mach die grossen Brocken», sagt er: Faustgrösse aufwärts. Ganze unbeschädigte Segmente sind am einträglichsten, er verkauft sie für rund 10'000 Euro. Aber sie sind inzwischen selten. So selten, dass die Adresse des Hofs, auf denen sie lagern, und ihre genaue Anzahl geheim bleiben sollen. In Wordelmanns Katalog findet sich sogar ein ganzer Mauerwachturm, den er auf Kommission verkauft. Kostenpunkt: 50'000 Euro, Lieferzeit: zwei Wochen. Der sei allerdings ein Ladenhüter, gibt er zu.

Für Deutsche mag das seltsam klingen: Geld verdienen mit den Resten eines Bauwerks, an dem Menschen getötet worden sind, eines Symbols für den Unrechtsstaat DDR. Aber Deutsche seien da auch «so ‹ne Art Kulturbanausen», findet Wordelmann. Die meisten seiner Kunden kommen aus den USA. Und dort sehe man das anders: die Mauer als Symbol für den Sieg. Über den Kommunismus, über die Unfreiheit. Vor allem für den Sieg Amerikas.

Tatsächlich ist der Grossteil der mehr als 500 Mauersegmente, die nach Schätzungen in den letzten dreissig Jahren verkauft wurden, in die USA gegangen. Sie stehen dort vor so patriotischen Orten wie der CIA-Zentrale in Langley oder der Präsidentenbibliothek Ronald Reagans in Kalifornien. Aber auch vor dem «Wende Museum» in Los Angeles und hinter dem Pissoir eines Casinos in Las Vegas. Je nachdem wo man hinschaut, ist die Mauer über die Jahrzehnte zum Heiligtum geworden oder absolut profan.

Das Segment, das an diesem Morgen bemalt werden soll, geht nach Washington D.C. Es ist ein Geschenk an Donald Trump, von einem deutschen Verein namens «Die offene Gesellschaft». Wordelmann hat inzwischen ein Stromkabel aus dem Fenster eines Gebäudes gelegt, der Künstler schreibt jetzt in Schönschrift eine Art Brief auf den Beton: «Dear President Trump. This is an original piece of the Berlin wall.» Es folgt ein leidenschaftlicher Appell, dass Mauern Probleme nie dauerhaft lösten, weder damals noch heute. Wordelmann liest die ersten Worte, nickt beiläufig, dann dreht er sich weg – er ist Händler, kein Politiker.