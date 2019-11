Gutes Geld mit schönen Dingen

Wer nicht über wirklich viel Spielgeld verfügt, sollte das Risiko daher minimieren. Eine gute Möglichkeit dafür ist, sich einer Besitzergemeinschaft anzuschliessen: Man übernimmt einen Teil der Anschaffungs- und Unterhaltskosten eines Pferdes, hat dann aber auch Anspruch auf Gewinnausschüttungen. Einen solchen Deal bietet zum Beispiel die noble Vereinigung Highclere Thoroughbred Racing (HTR) in der englischen Grafschaft Berkshire an. Sie bezeichnet sich selber als führendes europäisches Eigentümerkonsortium für Vollblüter. Schon mit einem Beitrag von 8500 Pfund kann man einsteigen – und darf sich dann tatsächlich Besitzer eines Rennpferdes nennen, auch wenn man sich das Tier mit vielleicht zwanzig anderen teilen muss. Aber auch in der Schweiz gibt es Besitzergemeinschaften, etwa den Club der Rennpferde-Besitzer (crb-rennpferde.ch).

Es muss nicht immer Ferrari sein

Garagen-Gold – so bezeichnet man Autos, die als langfristige Finanzinvestition taugen. Mittlerweile gilt der Markt für solche Fahrzeuge zwar als überhitzt, der Höhepunkt wurde gemäss verschiedenen Indizes 2016 erreicht. Aber es werden noch immer spektakuläre Rekorde verzeichnet: Ein Ferrari 250 GTO, der dem Microsoft-Pionierprogrammierer Greg Whitten gehört hatte, erzielte im letzten Jahr an einer Auktion 48,4 Millionen Dollar. Der Preis dieses Fahrzeugs hatte sich in weniger als einem Jahrzehnt verfünffacht.

Hohe Renditen versprechen aber nicht nur Luxuskarossen oder rare Oldtimer, die sich Normalsterbliche nicht leisten können. Die deutsche Zeitschrift «Autobild» erstellte aufgrund von Anzeigen für Gebrauchtwagen einen Vergleich für die Preise von 2008 und 2018. Der BMW 316 etwa erlebte eine sagenhafte Wertsteigerung von 644 Prozent, sein Preis kletterte von durchschnittlich 900 auf 6700 Euro. Eindrücklich sind auch die Entwicklungen beim Opel Kadett, VW Käfer oder bei lang unterschätzten Modellen von Mercedes und Audi. Als recht sichere Investition gilt aber vor allem der Porsche – verschiedene Ausführungen des 911er belegen auf der Vergleichsliste von «Autobild» Spitzenplätze.

Allen Fahrzeugen, die einen hohen Wertzuwachs erzielt haben, ist eines gemein: Sie befinden sich in einem guten Zustand – und ihnen haftet eine gewisse Kultigkeit an. Meist geht es um Kindheitsträume oder -erinnerungen. Man ersteht das Fahrzeug, das man schon immer mal haben wollte (Porsche) – oder den Wagen, den einst der Grossvater fuhr (Opel). Wer mit einem alten Fahrzeug Geld verdienen will, sollte sich also überlegen, für welches Auto er selber tiefer in die Tasche greifen würde. Dann ist die Chance vorhanden, dass es sich um ein Liebhabermodell handelt, für das auch andere einen Aufschlag zahlen.

Goldmünzen mit Sicherheitsnetz

Gold gehörte zu den ersten Metallen, die der Mensch bearbeitet hat. Und es ist wohl jenes Metall, das im Verlauf der Weltgeschichte am meisten Begehren – und am meisten Gier auslöste. Noch heute gilt Gold als sichere Wertanlage, und gerade bestätigt sich wieder einmal die alte Gewissheit, dass der Goldwert in politisch und wirtschaftlich unsicheren Zeiten steigt. Allerdings haben die Gesetze gegen Geldwäscherei den Handel mit Goldbarren verkompliziert. Viele Banken weigern sich heute etwa, Kilobarren entgegenzunehmen.