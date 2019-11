«Manche verdrängen den Tod bis zum letzten Atemzug»

Roland Kunz gehört nicht zu jenen Ärzten, die Leben primär retten wollen. Der 64-Jährige ist Leiter des Zentrums für Palliativ Care am Zürcher Waidspital. Sein Job ist es, das Sterben so angenehm wie möglich zu machen. Seine Patientinnen und Patienten leiden an einer unheilbaren Krankheit, ihre Tage sind gezählt. Kunz begleitet sie in dieser letzten Lebensphase, er lindert ihre Schmerzen, bespricht mit ihnen, wie sie sterben möchten. Denn: Der Tod kommt heute selten von allein. Sterben muss immer öfter geplant und vor allem beschlossen werden.