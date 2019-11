«Nazinotstand» in Dresden

Der Stadtrat von Dresden verabschiedete letzte Woche eine Grundsatzerklärung gegen Rechtsextremismus. Fremdenfeindliche, rassistische und nationalistische Ressentiments seien stark verbreitet, hiess es in der Debatte. Antidemokratische Haltungen reichten bis weit in die bürgerliche Mitte. Die Erklärung des Dresdner Parlaments will Demokratie und Zivilgesellschaft stärken und Minderheiten schützen.