So weit sind wir in unseren Breitengraden noch nicht. Aber wenn auf eine berechtigte und sachlich formulierte Kritik das Gejammer ausbricht, deren «Tonfall» sei nicht in Ordnung, dann hat der Kritiker auch hierzulande ­mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Millennial ins Visier genommen.

Okay, die Millennials sind die erste Generation seit dem Holozän, die ökonomisch schlechter dasteht als ihre Eltern. Das ist ein bedauerlicher Umstand, über den man sich keinesfalls lustig machen soll. Aber müssen sich die Millennials deshalb genau so benehmen, wie es ihnen die Älteren vorwerfen?

Okay, Boomer? Not okay, Millennial.