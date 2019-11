Nun drohen politische Blockaden und Gewalt

Spaniens Premierminister Pedro Sánchez hat sich verrechnet. Obwohl seine sozialistische Arbeiterpartei PSOE nach den Wahlen vom Sonntag die stärkste Fraktion im Parlament stellt, ist er der Verlierer der Wahlen.

Noch im April war Sánchez nach gescheiterten Koalitionsverhandlungen überzeugt, dass seine Partei Sitze gewinnen würde. Doch zugelegt haben vor allem zwei rechte Parteien: die konservative Volkspartei (PP) und die rechtspopulistische Vox.

Sie profitierten von der Krise in Katalonien, die seit dem 14. Oktober eine unerwartete Dynamik erhielt. Damals verurteilte das oberste Gericht neun katalanische Separatistenführer zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren. In den Tagen darauf kam es in Barcelona zu heftigen Strassenschlachten. Hunderttausende demonstrierten, Autos brannten, über hundert Menschen wurden verletzt.