Federer: «Ob ich Favorit bin, ist mir egal»

Nach dem verwerteten Matchball brachen die Emotionen aus Roger Federer heraus. (Video: SRF)

Federer behauptete, nicht gewusst zu haben, dass der letzte Sieg gegen Djokovic vier Jahre zurücklag. Es sei immer speziell, Djokovic zu schlagen, nachdem, was in Wimbledon passiert sei, ganz besonders. «Aber ich habe nicht das Gefühl, ich hätte Geister vertrieben. Ich habe diese Niederlage ziemlich schnell hinter mir gelassen.»

Auch im Halbfinal offensiv

Im Halbfinal wird der Baselbieter am Samstagnachmittag entweder auf Rafael Nadal oder Stefanos Tsitsipas treffen. Er erwartet so oder so einen ganz anderen Match als gegen Djokovic. «Ob ich Favorit bin, ist mir völlig egal», erzählte er. Er sei überzeugt, erneut eine sehr gute Leistung bringen zu können. «Es ist klar: Nach diesem Sieg kann ich mit sehr viel Selbstvertrauen in den Halbfinal steigen. Doch ich träume nicht schon vom Titel.»

Die Marschroute ist aber klar: Federer will erneut offensiv agieren, die Initiative an sich reissen. «Ist einer trotzdem besser, kann ich das akzeptieren. Was ich nicht akzeptieren kann, ist: vorsichtig spielen und dann verlieren.»