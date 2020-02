Sanders' Sieg ist der Untergang für zwei einstige Favoriten

Der einstige Favorit stahl sich vorsichtshalber davon: Bereits am gestrigen Abend flog Joe Biden von New Hampshire nach South Carolina, wo der demokratische Vorwahlzirkus nach einem Zwischenstopp bei den Parteiversammlungen in Nevada in zwei Wochen Einzug halten wird. Zurück liess der Obama-Vize eine Ruine: Nach seinem enttäuschenden Abschneiden in Iowa belegte er einen miserablen fünften Platz, nicht einmal zehn Prozent der Stimmen fielen auf ihn ab.