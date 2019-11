SBB-Chef Meyer kann sich nicht mehr durchsetzen

Nach monatelangen Diskussionen über Zugverspätungen, Lokführermangel und den Ausfall ganzer Zugverbindungen hätte es der grosse Befreiungsschlag für SBB-Chef Andreas Meyer werden sollen. Verbunden mit einem demütigen Sorry kündigte er Anfang Woche einen Massnahmenplan zur Stabilisierung des SBB-Netzes an. Doch jetzt schiebt das Bundesamt für Verkehr (BAV) den Plänen des obersten Bähnlers einen Riegel. Kein Verzicht auf neue Linien, kein Abbau von Haltestellen, keine Busse. Diese Massnahmen, so sagen die Bahnaufseher des Bundes, dürften, wenn überhaupt, «höchstens punktuell ergriffen werden, und nur, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind».