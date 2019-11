SBB-Mitarbeiter strafen ihren abtretenden Chef ab

Noch ist nicht klar, wann Andreas Meyer als Chef der Bundesbahnen abtritt. Bisher ist einzig sein Wunsch bekannt: Er möchte am liebsten bleiben, bis im nächsten Jahr der Ceneri-Basistunnel eröffnet wird. Dies sagte er in einem Interview nach seiner überraschenden Rücktrittsankündigung. Der Verwaltungsrat steht allerdings unter politischem Druck, den Wechsel an der Spitze schneller zu vollziehen. Druck auf Meyer und seine Kollegen in der Konzernleitung kommt aber nicht nur von aussen, sondern auch aus den Bundesbahnen selber.