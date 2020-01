Schluss mit «Schätzchen»: Die Frauen von Film und Theater wehren sich

Wie greift Female Act hier ein? Female Act ist eine Stimme von vielen. Strukturelle Veränderung kann nur ein ganzes System, eine ganze Gesellschaft vollbringen. Female Act ist da, damit dieser Wunsch nach struktureller Veränderung überhaupt geäussert wird. Konkret bedeutet dies, dass wir Schauspiel-Schaffenden uns untereinander vernetzen; mit anderen Verbänden, Vereinen und Organisationen in Austausch treten. Dass wir Interviews wie dieses geben, um auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen. Ebenso erarbeiten wir eine Checkliste – nach schwedischem Vorbild –, die Kulturschaffenden als Leitbild dienen soll.

Female Act will mehr Bewusstsein schaffen für die Unterrepräsentation von Frauen und Minderheiten.

Was empfehlen Sie? Wir weisen etwa darauf hin, dass es für Liebesszenen sogenannte Intimaticy Coordinators gibt. Sie choreografieren ähnlich wie bei Kampfszenen eine Liebesszene und stehen mit den Spielerinnen im Austausch. Oder kürzlich war, auf einem englischen Set, eine Ombudsfrau permanent anwesend: Jede und jeder konnte sich jederzeit an sie wenden. In schwedischen Theatern gibt es das auch. Die Ombudsleute können bei Proben von schwierigen Szenen auch beigezogen werden, damit sich alle wohlfühlen. Dies verbessert nicht nur den Arbeitsplatz für die Spielerin, sondern auch denjenigen des männlichen Kollegen. Zudem wollen wir vermehrt Workshops veranstalten in Zusammenarbeit mit Ausbildern, Fachstellen, Institutionen und Verbänden, um mehr Bewusstsein zu schaffen für die Unterrepräsentation von Frauen und Minderheiten.

Haben Sie schon etwas erreicht? Wir stehen am Anfang; es braucht einen langen Atem. Aber wir sind auf dem Weg, erreichen in der Branche viele Leute. Und es gibt viele tolle Initiativen wie «Time’s Up» oder auch den Frauenstreik am 14. Juni 2019. Dieser Tag brachte Themen wie Gleichstellung und Diversität in die Mitte der Gesellschaft. Nun gilt es, weiter daran zu arbeiten, damit alle Menschen – egal, welcher Hautfarbe, Klasse, sexuellen Orientierung, welchen Geschlechts oder Alters – gleichgestellt und repräsentiert sind. Wir erhalten grossen Zuspruch, auch aus anderen Berufsfeldern in unserer Branche. Regie, Produktion und Casting fragen sich vermehrt: Könnte diese Rolle auch von einer Frau gespielt werden? Es gibt ganz tolle Vorbilder, was Serien betrifft, die etwa aus Skandinavien kommen.

In der dänischen Serie «Borgen – Gefährliche Seilschaften» steht eine Frau an der Spitze der Politik – und der Spannung.

Was für eine Wirkung haben mehr weibliche Mitwirkende? Wenn die Sets vermehrt weiblich werden, wird der überwiegend männliche Blick im Film – der etwa durch die Überzahl der Regie-, Produktions-, Kamera- und Drehbuch-Männer entsteht –, abgelöst. Andere, weibliche Perspektiven erhalten Platz. Das Entscheidende für uns ist – und das wird durchs direkte Feedback auch am spürbarsten: Durch unseren Austausch, beim Stammtisch oder auch in den regelmässigen Sitzungen, fühlen sich Frauen gestärkt, sich zu wehren, wenn sie sich unwohl fühlen. Beispielsweise in gewissen Kostümen, zu denen sie sich überredet fühlen. Oder wenn Schwangerschaft oder Kinderbetreuung in einer Produktion zu einem Problem gemacht werden – was leider durchaus geschieht.

Was raten Sie jungen Frauen, die in den Beruf einsteigen wollen? Was raten Sie Ihrer Tochter, wenn sie eine Tischlerlehre machen will? Schau dich um, dass du nicht in einen Betrieb kommst, in dem klassisch hierarchische Strukturen herrschen. Such dir einen Betrieb, in dem bereits ein Bewusstsein dafür herrscht, Gleichstellung umzusetzen. Und arbeite weiter mit uns und auf der Strasse daran, diese Strukturen in der gesamten Gesellschaft umzukrempeln, damit alle Menschen gleichgestellt und überall vertreten sind.

Informationen zu Female Act gibt es hier.

Am 26.1. ist der Verein Female Act vor der Preisverleihung von Swiss Perform in Solothurn präsent.

Am 28.1. stellt der Vereinsvorstand zudem, im Rahmen des Solothurner Film-Brunchs im Barock Café & Bar, in einem moderierten Podium die Vereinsarbeit vor.