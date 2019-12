So viel verdienen Zürcherinnen weniger als Zürcher

Mit der letzten Folie verdeutlichte Simon Dinkel von der Stadtzürcher Fachstelle für Gleichstellung noch einmal, wie gross die Unterschiede zwischen Frauen und Männern in unserer Gesellschaft sind.

In der Stadt liegt die Frauenquote im gesamten Kader bei etwa 39 Prozent , während sie über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinweg bei etwa 55 Prozent liegt. Allerdings ist die Frauenquote im oberen und obersten Kader deutlich tiefer, die Stadt verpasst ihr 35-Prozent-Ziel. Eigentlich könnte man zuversichtlich sein, dass diese Quote bald steigt. Die Stadt gehe davon aus, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren 40 Prozent der Kadermänner pensioniert würden, sagt der Referent.