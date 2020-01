Und das Zelt kocht

«Als junger Mann nervte mich das Gejammer», erzählt der Tänzer und Choreograf, als wir uns zum Gespräch treffen vor dem grossen, weissen Zelt, in dem das hochpolitische Stück spielt, das er und der Zürcher Theatermann Tim Zulauf zusammen mit ihrem vierköpfigen Ensemble entwickelt haben. Pesa, selbst in den Siebzigern in Soweto herangewachsen, rückt seine gelbe Mütze zurecht – die Vergangenheit allerdings lässt sich nicht geraderücken.

Sello hielt die Asbestklagen des Vaters für Verschwörungstheorie, für den alten Reflex, alles auf die Apartheid zu schieben. «Doch inzwischen wissen wir durch unsere Recherchen und Interviews eine Menge darüber.» Auch ein Schweizer Baukonzern, Holderbank (heute Holcim), sei damals involviert gewesen. «Leider ist es zu spät, um meinem Vater zu sagen, wie recht er hatte.»



Der Südafrikaner Sandi MX Blouse rockt das Zelt mit seinem kapitalismuskritischen Rap. Fotos: Suzy Bernstein



Nicht zu spät ist es aber, die vielen Arten der Diskriminierung damals und heute, die Rechtsverletzungen des Apartheid-Regimes, die Verstrickungen der westlichen Länder darin und auch die versteckten Formen von Rassismus überall zu untersuchen. In Apartheid-Zeiten wurden Schwarze und Farbige aus ihrem angestammten Raum vertrieben, in «reinrassige Townships» verschoben. Man beraubte sie ihrer Kultur und Sprache; ihrer Erzähl- und Familienformen. Und dieser Verlust prägt noch die Jungen.



Co-Regisseur, Texter und Performer Zulauf, Jahrgang 1973, spricht hier von «Eviction» («Zwangsräumung»). Welche Strukturen führen dazu? Unter welchen Bedingungen ist echtes Daheimsein überhaupt möglich? Und wie lässt sich eine feindliche Umgebung verändern? Dem gehen Zulauf und Pesa in «Converting Eviction» nach: Da rappt etwa Sandi MX Blouse über die «Geier, die gefüttert werden müssen», wie UBS und IBM. Und an der Premiere in der Zürcher Gessnerallee kocht das Zelt, wir alle tanzen mit. Dann wieder werden Interviewvideos an die Zeltwand geworfen, Experten zur Schweizer Komplizenschaft mit dem Apartheid-System kommen zu Wort. Die schwierige Suche nach Beweisen wiederum stellen die Performer in spannungsgeladenen Krimi-Noir-Sequenzen nach.



«Bei Rassismus gehts nicht allein um Hautfarbe.»Tim Zulauf, Co-Regie, Text, Performance

So wird die «Eviction» in ein pulsierendes Theaterevent umgewandelt, konvertiert in ein berührendes Gemeinschaftserlebnis, eine temporäre Beheimatung aller. Das Zelt wird zur Agora, zum Treffpunkt Gleichberechtigter. «Bei Rassismus gehts nicht allein um Hautfarbe», erklärt Zulauf. «Sondern vor allem um die Erfahrungen – die Traumata oder Privilegien –, die sich in den Körper eingraben, Teil eines Menschen werden. In unserer gemischten Truppe mit in der Schweiz lebenden und südafrikanischen Künstlerinnen und Künstlern versuchen wir, diese Differenzen anzuerkennen und uns gleichzeitig auf Augenhöhe zu begegnen.»