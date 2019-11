Impeachment-Anhörung: Marathon mit vier Zeugen

Am Anfang stand ein Telefonat: US-Korrespondent Alan Cassidy erklärt, wie das Impeachment-Verfahren gegen Trump abläuft. (Video: Alan Cassidy, Adrian Panholzer, Sarah Sbalchiero)

Trump hatte Selenskyj in dem Gespräch zu Ermittlungen gegen den Sohn seines Rivalen, des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden, ermuntert. Die Demokraten im Repräsentantenhaus treiben deswegen Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump voran. Sie werfen ihm vor, sein Amt missbraucht zu haben, um Kiew zu drängen, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen. Es besteht der Verdacht, dass Trump Militärhilfe an die Ukraine als Druckmittel einsetzte.

Das Repräsentantenhaus hatte bereits in den vergangenen Wochen nicht-öffentlichzahlreiche hochrangige Regierungsmitarbeiter zu der Affäre befragt. Letzte Woche sagten Zeugen erstmals auch öffentlich aus. Am heutigen Dienstag sowie am Mittwoch und Donnerstag insgesamt acht weiterer solcher öffentlichen Anhörungen an.