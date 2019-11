4.45 Uhr: Das neue Züri-Tram rollt auf dem LKW über die Hardbrücke

Jetzt ist das erste neue Flexity-Tram in Zürich. Auf einem Schwertransporter ist es um 4.45 Uhr morgens über die Hardbrücke gefahren. Rund eine Stunde später kam es im Depot an. Ab 7 Uhr wird es abgeladen.

Hinter sich hat es eine rund 800 Kilometer lange Fahrt vom deutschen Bombardier-Werk Bautzen in der Nähe von Dresden. Dort wurde das Tram in der letzten Phase zusammengebaut; entwickelt wurde es im Werk in Wien.