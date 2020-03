Patent Ochsner und Jeans for Jesus – Diese Bands spielen am Bieler Lakelive-Festival Zum dritten Mal findet im kommenden Sommer das Bieler Lakelive-Festival statt. Die Berner Musikszene wird angemessen vertreten sein.

Wird die Menge am Lakelive-Festival zum Mitsingen bewegen: Büne Huber mit Patent Ochsner. Foto: Marco Raho

Patent Ochsner, Jeans for Jesus und die Chaostruppe: An drei von vier Festivaltagen werden am Lakelive-Festival in Biel Musikerinnen und Musiker aus Bern auf der Bühne stehen. Das Musikprogramm wird in die Kategorien Latin Night, Swiss Night, Urban Night und Pop Night aufgeteilt.

Das Line-Up Infos einblenden Latin Night – 01.08.2020

Carlos Vives

Fonseca

Grupo Extra

Buena Vista Capital Club

Rodry-Go

Los Vacios de Charly

Salsongoza Swiss Night – 06.08.2020

Patent Ochsner

Bastian Baker

Marius Bear

Black Sea Dahu

Sinfonie Orchester Biel Solothurn & Kummerbuben Urban Night – 07.08.2020

Trettmann

Samy Deluxe MTV Unplugged

Patrice

Cobee

KT Gorique

Chaostruppe

Lyenne Pop Night - 08.08.2020

Adel Tawil

Lukas Graham

Flora Cash

Pedestrians

Jeans for Jesus

Irina Mossi

Newcomer Slot

Das Lakelive-Festival findet direkt am Bielersee-Ufer auf dem Gelände des Expo-Parks und des Bieler Strandbads statt. Die Organisatoren haben angekündigt, nebst den Konzerten wiederum ein grosses Sport- und Kulturangebot auf die Beine zu stellen.

Das Lakelive-Festival findet vom 31.07. bis am 08.08.2020 statt. www.lakelive.ch

( chh )